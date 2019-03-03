03 Mart 2019, 19:06
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Çanakkale Belediyespor - Beşiktaş: 1-3

Çanakkale Belediyespor - Beşiktaş: 1-3

SALON: AnafartalarHAKEMLER: Arzu Emiroğlu, Fikret FidanÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Birgül Güler, Bihter Dumanoğlu (L), Rachel Sanchez Perez, Semra Özer, Melis Durul, Cansu Aydınoğulları, (Dominika Sobolska, Işıl Öz, Ece Hocaoğlu, Yasemin Şahin)BEŞİKTAŞ: Arelya Karasoy, Pınar Atasever(L),...



SALON: Anafartalar

HAKEMLER: Arzu Emiroğlu, Fikret Fidan

ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Birgül Güler, Bihter Dumanoğlu (L), Rachel Sanchez Perez, Semra Özer, Melis Durul, Cansu Aydınoğulları, (Dominika Sobolska, Işıl Öz, Ece Hocaoğlu, Yasemin Şahin)

BEŞİKTAŞ: Arelya Karasoy, Pınar Atasever(L), Humay Topaloğlu, Cemre Janset Erkul, Alesia Rykhliuk, Mia Jerkov, (İkbal Merve Albayrak, Rida Erlalelitepe, Merve Tanıl, Dilara Bilge) 

SETLER: 25-18, 16-25, 20-25, 15-25

Süre:  101 dakika (23, 27, 29, 22)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 21'inci hafta mücadelesinde Çanakkale Belediyespor, sahasında Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu.

Pınar, Ece Hocaoğlu, Birgül Güler, Beşiktaş, Spor
Kaynak: DHA


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