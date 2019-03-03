Çanakkale Belediyespor - Beşiktaş: 1-3

SALON: Anafartalar
HAKEMLER: Arzu Emiroğlu, Fikret Fidan
ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Birgül Güler
, Bihter Dumanoğlu (L), Rachel Sanchez Perez, Semra Özer, Melis Durul, Cansu Aydınoğulları, (Dominika Sobolska, Işıl Öz, Ece Hocaoğlu
, Yasemin Şahin)
BEŞİKTAŞ: Arelya Karasoy, Pınar
Atasever(L), Humay Topaloğlu, Cemre Janset
Erkul, Alesia Rykhliuk, Mia Jerkov, (İkbal Merve Albayrak, Rida Erlalelitepe, Merve Tanıl, Dilara Bilge)
SETLER: 25-18, 16-25, 20-25, 15-25
Süre: 101 dakika (23, 27, 29, 22) Vestel
Venus Sultanlar Ligi 21'inci hafta mücadelesinde Çanakkale Belediyespor
, sahasında Beşiktaş
'a 3-1 mağlup oldu.
Pınar, Ece Hocaoğlu, Birgül Güler, Beşiktaş, Spor
Kaynak: DHA