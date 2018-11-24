24 Kasım 2018, 19:28
»»

Çanakkale Belediyespor - Eczacıbaşı Vitra: 0-3

Çanakkale Belediyespor - Eczacıbaşı Vitra: 0-3

SALON: Anafartalar HAKEMLER: Yılmaz Duman, Barış Karakoyun ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Ebru Bedir, Birgül Güler, Işıl Öz, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Şahin, Semra ÖzerECZACIBAŞI VİTRA: Güldeniz Önal, Tijana Boscovic, Lauren...



SALON: Anafartalar 

HAKEMLER: Yılmaz Duman, Barış Karakoyun 

ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Ebru Bedir, Birgül Güler, Işıl Öz, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Şahin, Semra Özer

ECZACIBAŞI VİTRA: Güldeniz Önal, Tijana Boscovic, Lauren Gıbbemeyer, Büşra Kılıçlı, Jordan Larson, Ezgi Dilik, Dilara Bağcı, Meliha İsmailoğlu, Kim Yeon Koung, Gamze Kılıç, Gözde Yılmaz, Merve Atlıer

SETLER: 24-26, 11-25, 21-25

SÜRE: 79 dakika (32, 22, 25)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 6'ncı hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u 3-0 yendi.

Birgül Güler,Yılmaz Duman,Eczacıbaşı Topluluğu,Çanakkale Belediyespor
24 Kasım 2018 Cumartesi 19:28



YORUMLAR