Çanakkale Belediyespor - Eczacıbaşı Vitra: 0-3

SALON: Anafartalar
HAKEMLER: Yılmaz Duman
, Barış Karakoyun
ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Ebru Bedir, Birgül Güler
, Işıl Öz, Ece Hocaoğlu
, Bihter Dumanoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Şahin, Semra Özer
ECZACIBAŞI VİTRA: Güldeniz Önal
, Tijana Boscovic, Lauren Gıbbemeyer, Büşra Kılıçlı
, Jordan Larson, Ezgi Dilik
, Dilara Bağcı
, Meliha İsmailoğlu
, Kim Yeon Koung
, Gamze Kılıç, Gözde Yılmaz
, Merve Atlıer
SETLER: 24-26, 11-25, 21-25
SÜRE: 79 dakika (32, 22, 25) Vestel
Venus Sultanlar Ligi 6'ncı hafta mücadelesinde Eczacıbaşı
VitrA deplasmanda Çanakkale Belediyespor
'u 3-0 yendi.
Birgül Güler,Yılmaz Duman,Eczacıbaşı Topluluğu,Çanakkale Belediyespor
24 Kasım 2018 Cumartesi 19:28