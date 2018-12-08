Çanakkale Belediyespor - Fenerbahçe: 0-3

SALON: Anafartalar
HAKEMLER: Ali Bağde, Barış Karakoyun
ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Birgül Güler
, Ece Hocaoğlu
, Melis Durul, Dominika Sobolskai, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Şahin, Işıl Öz, Bihter Dumanlıoğlu, Semra Özer, Gökçe
Çiçek Aksoylu,
FENERBAHÇE: Ana Antonijevic, Dicle
Nur Babat, Abreu Melissa Teresa Vargas, Ramos Samanta Estephania G. Bricio, Eda Erdem
Dündar, Damla Çakıroğlu, Melis Yılmaz, Merve Daldeler,
SETLER: 17-25, 17-25, 19-25
SÜRE: 25-24-25, (74 dakika) Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 8'inci hafta maçında Çanakkale
Belediyesi evinde Fenerbahçe
'ye 25-17,25-17 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup oldu.
- Çanakkale
08 Aralık 2018 Cumartesi 15:36