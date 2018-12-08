08 Aralık 2018, 15:36
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Çanakkale Belediyespor - Fenerbahçe: 0-3

Çanakkale Belediyespor - Fenerbahçe: 0-3

SALON: AnafartalarHAKEMLER: Ali Bağde, Barış KarakoyunÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Birgül Güler, Ece Hocaoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolskai, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Şahin, Işıl Öz, Bihter Dumanlıoğlu, Semra Özer, Gökçe Çiçek Aksoylu, FENERBAHÇE: Ana Antonijevic, Dicle Nur Babat, Abreu...



SALON: Anafartalar

HAKEMLER: Ali Bağde, Barış Karakoyun

ÇANAKKALE BELEDİYESPOR:   Birgül Güler,   Ece Hocaoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolskai, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Şahin, Işıl Öz, Bihter Dumanlıoğlu, Semra Özer,  Gökçe Çiçek Aksoylu,  

FENERBAHÇE:  Ana Antonijevic,  Dicle Nur Babat, Abreu Melissa Teresa Vargas, Ramos Samanta Estephania G. Bricio,  Eda Erdem Dündar, Damla Çakıroğlu, Melis Yılmaz, Merve Daldeler,

SETLER: 17-25, 17-25, 19-25

SÜRE: 25-24-25, (74 dakika)

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8'inci hafta maçında Çanakkale Belediyesi evinde Fenerbahçe'ye 25-17,25-17 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup oldu.

- Çanakkale
08 Aralık 2018 Cumartesi 15:36



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