13 Kasım 2018, 21:08
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Çanakkale Belediyespor - Halkbank: 3-0

Çanakkale Belediyespor - Halkbank: 3-0

Salon: AnafartalarHakemler: Ramazan Çevik, Barış KarakoyunÇanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Işık Öz, Ece Hocaoğlu, Gökçe Aksoylu, Bihter Dumanoğlu, Dominika Sobolskai, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Yıldırım, Melis DurulHalkbank: Ceyda Durukan, Derya Çayırgan, Eylül Akarçeşme, Fulden...



Salon: Anafartalar

Hakemler: Ramazan Çevik, Barış Karakoyun

Çanakkale Belediyespor:   Birgül Güler, Işık Öz,  Ece Hocaoğlu, Gökçe Aksoylu, Bihter Dumanoğlu, Dominika Sobolskai, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Yıldırım, Melis Durul

Halkbank:  Ceyda Durukan, Derya Çayırgan,  Eylül Akarçeşme, Fulden Ural, Aslıhan Kılıç, Rosanna Giel Ramos, Tutku B. Yüzgenç, Sara Sakradzija, Ada Germen, Gülece Güder, Hande Naz Şimşek,   Duygu Nur Doğan 

Setler: 25-21, 25-21, 27-25

Süre: 31-29-39 (99 dakika)

- Çanakkale Birgül Güler,Çanakkale Belediyespor,Çanakkale
13 Kasım 2018 Salı 21:08



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