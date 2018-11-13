Çanakkale Belediyespor - Halkbank: 3-0

Salon: Anafartalar
Hakemler: Ramazan Çevik, Barış Karakoyun Çanakkale Belediyespor
: Birgül Güler
, Işık Öz, Ece Hocaoğlu
, Gökçe
Aksoylu, Bihter Dumanoğlu, Dominika Sobolskai, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Yıldırım
, Melis Durul
Halkbank: Ceyda Durukan, Derya Çayırgan, Eylül
Akarçeşme, Fulden Ural, Aslıhan Kılıç, Rosanna Giel Ramos, Tutku B. Yüzgenç, Sara Sakradzija, Ada Germen, Gülece Güder, Hande Naz Şimşek, Duygu Nur
Doğan
Setler: 25-21, 25-21, 27-25
Süre: 31-29-39 (99 dakika)
- Çanakkale
Birgül Güler,Çanakkale Belediyespor,Çanakkale