15 Aralık 2018, 17:20
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Çanakkale Belediyespor - Karayolları: 2 - 3

Çanakkale Belediyespor - Karayolları: 2 - 3

SALON: Anafartalar HAKEMLER: Yılmaz Duman, Fikret FidanÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Birgül Güler, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu (L), Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Işıl Öz, Yasemin Şahin, Gökçe Çiçek Aksoylu, Semra Özer, Ebru BedirKARAYOLLARI: Marina Tumas, Gülçin Doğan(L),...



SALON: Anafartalar 

HAKEMLER: Yılmaz Duman, Fikret Fidan

ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Birgül Güler, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu (L), Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Işıl Öz, Yasemin Şahin, Gökçe Çiçek Aksoylu, Semra Özer, Ebru Bedir

KARAYOLLARI: Marina Tumas, Gülçin Doğan(L),  Yulia Gerasymova, Saliha Şahin, Yasemin Güvenli, Tuğçe Ceyhan, Elif Şahin, Selin Navruz, Ayçin Akyol, Mariana Aydın, Kübra Kegan, Esra Betül Çetin

Setler: 27-25, 20-25, 19-25, 25-18, 11-15

Süre: 132 dakika (31, 31, 26, 27, 17)

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 9'uncu haftasında Çanakkale Belediyespor sahasında Karayolları'na 3-2 mağlup oldu.

- Çanakkale Birgül Güler,Yılmaz Duman,Çanakkale Belediyespor,Çanakkale
15 Aralık 2018 Cumartesi 17:20



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