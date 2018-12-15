Çanakkale Belediyespor - Karayolları: 2 - 3

SALON: Anafartalar
HAKEMLER: Yılmaz Duman
, Fikret Fidan
ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Birgül Güler
, Ece Hocaoğlu
, Bihter Dumanoğlu (L), Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Işıl Öz, Yasemin Şahin, Gökçe
Çiçek Aksoylu, Semra Özer, Ebru Bedir
KARAYOLLARI: Marina
Tumas, Gülçin Doğan(L), Yulia Gerasymova, Saliha Şahin, Yasemin Güvenli, Tuğçe Ceyhan
, Elif Şahin, Selin Navruz, Ayçin Akyol, Mariana Aydın, Kübra Kegan, Esra Betül
Çetin
Setler: 27-25, 20-25, 19-25, 25-18, 11-15
Süre: 132 dakika (31, 31, 26, 27, 17) Vestel Venüs
Sultanlar Ligi'nin 9'uncu haftasında Çanakkale Belediyespor
sahasında Karayolları'na 3-2 mağlup oldu.
- Çanakkale
Birgül Güler,Yılmaz Duman,Çanakkale Belediyespor,Çanakkale
15 Aralık 2018 Cumartesi 17:20