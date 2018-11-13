13 Kasım 2018, 20:11
»»

Çanakkale Belediyespor Set Vermedi

Çanakkale Belediyespor Set Vermedi

Vestel Sultanlar Ligi 4. haftasında Çanakkale Belediyespor ile Halkbank karşılaştı.

Vestel Sultanlar Ligi 4. haftasında Çanakkale Belediyespor ile Halkbank karşılaştı. Mücadele Çanakkale Belediyespor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Salon: Anafartalar Hakemler: Ramazan Çevik, Barış Karakoyun Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Işık Öz, Ece Hocaoğlu, Gökçe Aksoylu, Bihter Dumanoğlu, Dominika Sobolskai, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Yıldırım, Melis Durul Halkbank: Ceyda Durukan, Derya Çayırgan, Eylül Akarçeşme, Fulden Ural, Aslıhan Kılıç, Rosanna Giel Ramos, Tutku B. Yüzgenç, Sara Sakradzija, Ada Germen, Gülece Güder, Hande Naz Şimşek, Duygu Nur Doğan Setler: 25-21, 25-21, 27-25 Süre: 99 dakika (31-29-39)

(Murat Yüksel/İHA) Vestel,Çanakkale Belediyespor
13 Kasım 2018 Salı 20:11