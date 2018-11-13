Çanakkale Belediyespor Set Vermedi

Vestel
Sultanlar Ligi 4. haftasında Çanakkale Belediyespor
ile Halkbank karşılaştı. Mücadele Çanakkale Belediyespor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Salon: Anafartalar Hakemler: Ramazan Çevik, Barış Karakoyun Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler
, Işık Öz, Ece Hocaoğlu
, Gökçe
Aksoylu, Bihter Dumanoğlu, Dominika Sobolskai, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Yıldırım
, Melis Durul Halkbank: Ceyda Durukan, Derya Çayırgan, Eylül
Akarçeşme, Fulden Ural, Aslıhan Kılıç, Rosanna Giel Ramos, Tutku B. Yüzgenç, Sara Sakradzija, Ada Germen, Gülece Güder, Hande Naz Şimşek, Duygu Nur
Doğan Setler: 25-21, 25-21, 27-25 Süre: 99 dakika (31-29-39)
(Murat Yüksel
/İHA)
Vestel,Çanakkale Belediyespor