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Çanakkale bellerine kadar denize girip, lüfer avladılar

Çanakkale Boğazı'nda lüfer akınının başlamasıyla amatör balıkçılar, kasık çizmelerini giyip, bellerine kadar suya girerek balık avlıyor.

16.10.2019 15:25
Çanakkale Boğazı'nda lüfer akınının başlamasıyla amatör balıkçılar, kasık çizmelerini giyip, bellerine kadar suya girerek balık avlıyor.
Karadeniz'den Akdeniz'e sıcak sulara göç etmeye başlayan lüferler, Çanakkale'deki amatör balıkçıların da ekmek kapısı oldu. Amatör balıkçılar, Gelibolu Yarımadası kıyılarına akın etti. Su üstüne çıkan lüferleri avlamak için kamışlarının ucundaki sahte balık yemini at çek yapan balıkçılar, kasık çizmeleriyle zaman zaman bellerine kadar suya giriyor. Bu anlar ise ortaya ilginç görüntüler çıkarıyor. Yakaladıkları lüferleri, kilosu 70 liradan satan balıkçılar, bu şekilde ev ekonomilerine de katkı sağlıyor.
Çanakkale bellerine kadar denize girip, lüfer avladılar

Çanakkale Boğazı, Karadeniz, Çanakkale, Güncel

Kaynak: DHA

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