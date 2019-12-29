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Çanakkale beyaza büründü

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde dün başlayan kar yağışı ile dağlık kesimler beyaza büründü.

29.12.2019 09:26 | Son Güncelleme: 29.12.2019 09:30 Çanakkale beyaza büründü
'nin ilçesinde dün başlayan kar yağışı ile dağlık kesimler beyaza büründü.

Lapseki'ye dün akşam saat 17.00 sıralarında yağmaya başlayan kar, gece etkisini daha da arttırdı. 200 metre rakıma sahip Dumanlı mevkiinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası vatandaşlar bölgeye gelerek karın tadını çıkarıp, bol bol ve fotoğraf çekerek günü ölümsüzleştirdi. İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki mevkide gece yarısı kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Çanakkale genelinde çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Lapseki, Güncel

Kaynak: İHA

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