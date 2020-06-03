ÇANAKKALE Biga'da denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Biga'da denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendiÇANAKKALE'nin Biga ilçesi açıklarında, denizin üstünde oluşan hortum, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

03.06.2020 21:34 | Son Güncelleme: 03.06.2020 21:38
Biga'da denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
ÇANAKKALE'nin Biga ilçesi açıklarında, denizin üstünde oluşan hortum, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.
Biga'ya bağlı Aksaz köyü yakınlarında, yağmur ve fırtına nedeniyle denizin üstünde hortum oluştu. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Hortumu geren bazı kişiler, panik yaşarken, bazıları da merakla o anları izledi. Denizin üstünde oluşan hortum, kısa sürede uzaklaşıp, gücünü yitirdi. Aksaz köyü Muhtarı Halil Çavdar, "Bir kaç yıl öncede bölgede bir hortum görülmüştü. Bu kez çıkan hortum çok daha büyükmüş. Sabah saat 09.30 sıralarında hortum görülmüş. Yeğenim Abdullah görmüş. Ben görmedim ama bana anlattı. Çok büyük bir hortummuş" dedi. ÇANAKKALE Biga’da denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Biga, Güncel, Haber

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