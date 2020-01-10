Haberler » Güncel » Çanakkale biga'da suç örgütüne şafak operasyonu: 9 gözaltı - Haber

Çanakkale biga'da suç örgütüne şafak operasyonu: 9 gözaltı

Biga'da suç örgütüne şafak operasyonu: 9 gözaltıÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli gözaltına alındı.

10.01.2020 13:48 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:55
'da suç örgütüne şafak operasyonu: 9 gözaltı
ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü öncülüğünde Biga ilçe Emniyet Müdürlüğü, KOM, Özel Harekat, İstihbarat, Çevik Kuvvet, Narkotik ekiplerinin katılımıyla şafak vakti operasyon düzenlendi. Denetimlerde daha önce defalarca üzerlerinde ve evlerinde uyuşturucuyla yakalanan, silah ele geçirilen, uyuşturucu ticareti yapan ve birçok suç kaydının yanında aranması olan 9 şüpheli evlerinde yakalandı. Emniyete getirilen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Çanakkale biga'da suç örgütüne şafak operasyonu: 9 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü, Biga, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:36  İmar Personeline Netcad Eğitimi Verildi - Haber
15:36  Irak'tan, ABD'ye askerlerini çekmesi için mekanizma talebi - Haber
15:36  Nevşehir'de "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nde basın anıtı açılışı - Haber
15:35  Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı - Haber
15:31  'Tarım Şehri Amasya'nın 2019 yılı çalışmaları masaya yatırıldı - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
13:50  Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı - Haber
13:05  Babaanne, terör örgütü PKK'dan kurtarılan torununa kavuşunca büyük sevinç yaşadı - Haber
12:29  TİGAD, 11 kategoride basın kuruluşlarına ödülleri takdim etti - Haber
10.01.2020 15:38:12