Çanakkale Bir Destandır"

Haliliye
Belediyesince 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Konferans Salonunda yapılan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Belediye Başkanı Fevzi Demirkol
, programda yaptığı konuşmada, yarışmalarda dereceye giren tüm öğrencileri, Çanakkale'ye götüreceklerini belirtti.
Demirkol, gençlere Çanakkale destanını anlatmak istediklerini ve bu nedenle 5 yıldır bu yarışma düzenlediklerini belirterek, "Çanakkale, sadece bir zafer değil, destandır. Bu bakımdan Çanakkale'nin bizim tarihimizde ayrı bir önemi vardır. Bu önemi bilen bir yönetici anlayışıyla 5 yıl boyunca Çanakkale konulu yarışmalar yaptık. Bu yıl Milli Eğitim Müdürlüğümüze Çanakkale konulu 42 bin 819 kitap takdim ettik. Çanakkale ruhunun gelecek nesillere aktarılmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından tiyatro, kompozisyon, şiir okuma ve yazma yarışmalarında dereceye giren öğrenciler, performans sergiledi.
Program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve aile fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.
Haliliye, Çanakkale, Güncel
Kaynak: AA