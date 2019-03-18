Çanakkale, Bir Ulusu Var Eden Mücadeledir

Bizler de doğru yolda ilerlemeyi ve çağdaşlığı öğretirsek onlar zaten bu bayrağı daha da ileri götüreceklerdir" dedi.

Tarihimize altın harflerle yazılmış 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı Sarıyer'de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sarıyer Merkez'de Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan törenler, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi'nin anma programıyla devam etti. Anma programı Sarıyer Belediyesi'nin ev sahipliğinde şehit ve gazi aileleri onuruna düzenlenen yemekle son buldu. Programa; Sarıyer Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in yanı sıra siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yemekte konuşan Başkan Genç, "Bugünler hiçbir zaman unutulamayacak günlerdir, işte bu yüzden tarihimiz kolay yazılmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti kolay kurulmamıştır. Bu sorumluluğu taşımak ise hepimizin boynunun borcudur" şeklinde konuştu.

"VATAN HER ŞEYDEN ÖNEMLİ"

"Yetişen nesil zaten görevini yerine getiriyor. Bizler de doğru yolda ilerlemeyi ve çağdaşlığı öğretirsek onlar zaten bu bayrağı daha da ileri götüreceklerdir. Çanakkale Zaferi'nde Türk Ordusu vatanını kurtarmak için kanının son damlasına kadar savaştı. Çanakkale Savaşı bir ulusun var olma mücadelesidir. Bu savaşta Türk Ordusu emperyalist güçlerin geçişini engellemiştir" ifadelerini kullandı.

"ELLERİMİZİ DAHA SIKI KENETLEMELİYİZ"

Başkan Genç, birlik ve beraberlik mesajı verdiği konuşmasında, "Unutulmaya yüz tutan o birlik ve beraberliği, dayanışmayı yansıtmalıyız. Türk toplumunun bir avantajı daha var, o da yüce gönüllülüğü. Bunu da Gazi Mustafa Kemal 'Sizin çocuklarınız yâd ellerde değil, bizim koynumuzda' diyerek göstermiştir. Bu toplum vefakâr bir toplum, bunu unutmamalıyız. Büyük bedeller ödeyerek kazandığımız birlik beraberliği hep devam ettirmek için ellerimizi daha sıkı kenetlemeliyiz" diyerek sözlerini tamamladı.

"DÖNMEYİ DÜŞÜNMEDİLER"

Sarıyer Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ise, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin Türk tarihinin en önemli günlerinden biri olduğunu belirtti. Bilgin, "Çanakkale Zaferi nezdinde savaşlarda kaybettiğimiz tüm askerlerimizi, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyorum" dedi. Çanakkale Zaferi dendiği zaman aklıma tek cümle geliyor. O da 'Dönmeyi düşünmediler' cümlesi diyen Bilgin, "O manevi havayı, o dayanışmayı, birlik ve beraberliği anlatan bundan daha güzel bir cümle olamaz" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Kaynak: Bültenler