Çanakkale böbrek kardeşi oldular

Böbrek kardeşi oldular Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi'nde aynı kadavradan yapılan böbrek nakli ile 11 yıl sonra sağlığına kavuşan Şahin Sallama (68) ile 10 yıl sonra sağlığına kavuşan İsmail Serbest (56) böbrek kardeşi oldu.Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası emekli öğretmen Şahin Sallama, 11 yıl önce hipertansiyona bağlı olarak böbrek yetmezliğine yakalandı. Diyaliz makinesine bağlı olarak yaşayan Sallama, 2 yıl önce nakil için ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'ne başvurdu. Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası İsmail Serbest de 10 yıl önce polikistik böbrek yetmezliğine yakalandı. Haftanın 3 günü diyalize girerek hayatını idame ettiren Serbest 1.5 ay önce ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'ne başvurdu.İki hastaya nakil için bekledikleri haber 20 Ağustos günü geldi. ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Organları bağışlanan kişiden alınan sağ böbrek Şahin Sallama'ya, sol böbrek ise İsmail Serbest'e başarılı bir şekilde nakledildi. Nakille sağlığına kavuşan Sallama ve Serbest kana kana su içti.'SUYA HASRETTİK'Nakil olduktan sonra sağlığının iyiye gittiğini belirten Şahin Sallama, Sağlığım yerine geldiği için doktorlarımı ve böbreği veren arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Organ bağışının her zaman yapılmasını istiyorum. Su içmek gayet güzel. Su hayat demek. Hayat varsa umut vardır. Hiçbir zaman umudumu yitirmedim. 7 kere çağırıldım. 8'incide böbrek nakli oldum. Bütün doktorlarıma teşekkürlerimi borç bilirim dedi. Nakil sonrası sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan İsmail Serbest ise, Böbrek nakli olduk. 45 gün önce yazılmıştım. 45 günde böbrek çıktı. Suya hasrettik. Şimdi bol bol su içiyoruz. Bol idrar çıkışı var diye konuştu.'NAKİL BEKLEYEN 28 BİN HASTA VAR'İki hastanın tek bir vücuttan nakledilen böbrekler ile böbrek kardeşi olduğunu belirten ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, Daha öncede de pek çok hastamızda bunun örneğini yaşadık. 10 yıl bekleyip, 11'incide böbrek nakli yaptığımız oldu. Buraya kaydolup 1 hafta böbrek nakli yaptığımız oldu. Burada önemli olan doku uyumudur. Hangi hastaya uyum sağlanırsa o hastaya nakil işlemi gerçekleştiriyoruz. Asla umudu kaybetmemek lazım. Şahin bey Bayramiç'te oturuyor. 7 kere hiç üşenmeden buraya geldi. Testleri yaptırdı. Sabahtan akşama kadar aç karnına bekledi. İstemeyerek de olsa doku uymadığı için kendisine nakil edemedik. Ama Şahin bey umudu hiçbir zaman kaybetmedi. 8'inci kez çağırdığımızda artık sıra ona geldi. Doku testleri uyum sağlayınca nakil işlemini gerçekleştirdik. Gönül ister ki her hastamızı böbrek naklini yapalım. Hiçbir hastamız yıllarca beklemek zorunda kalmasın. Ama havuz belli bağışçı sayısı belli bekleyen hasta belli. Maalesef böbrek nakli bekleyen 28 bin hasta var. Yıllık yapılan nakil sayısı bin 500. Yani her yıl 28 bin civarında hasta sürekli organ beklemek zorunda kalıyor şeklinde konuştu.