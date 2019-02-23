Çanakkale Boğazı, Çift Yönlü Transit Gemi Geçişlerine Kapatıldı (2)

ADALARA YARIN DA SEFER YOK Çanakkale
'de etkili olan fırtına ve tipi nedeniyle bugün sefer yapılamayan Gökçeada
ve Bozcaada
ilçelerine yarın da sefer yapılmayacağı açıklandı.
Kuzey Ege Denizi
'nde şiddetini daha fazla hissettiren fırtına ve kar yağışı, bugün Çanakkale'de deniz ulaşımını tamamen durdurdu. Çanakkale Boğazı
ve Adalara ulaşımı sağlayan Gestaş Firması'ndan yeni bir iptal açıklaması geldi. Firma, bugün sefer gerçekleştirilemeyen Gökçeada-Kabatepe ile Bozcaada- Geyikli
arasındaki tarifeli seferlerin yarın da iptal edildiğini duyurdu.
Bozcaada, Gökçeada, Çanakkale, Güncel
Kaynak: DHA