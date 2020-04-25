Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Çanakkale Boğazı, doğal gaz tankerinin geçişi sırasında tek yönlü kapatıldı

Çanakkale Boğazı, doğal gaz tankerinin geçişi sırasında tek yönlü kapatıldıÇANAKKALE Boğazı, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yüklü Bahamalar bayraklı 'Lalla Fatma N'Soumer' adlı tankerin geçişi sırasında tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

25.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 25.04.2020 09:52
Çanakkale Boğazı, doğal gaz tankerinin geçişi sırasında tek yönlü kapatıldı
ÇANAKKALE Boğazı, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yüklü Bahamalar bayraklı 'Lalla Fatma N'Soumer' adlı tankerin geçişi sırasında tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan Bahamalar bayraklı sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan 'Lalla Fatma N'Soumer' adlı tanker, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Ege Denizi'nden saat 07.00'de boğaza giriş yapan 118 bin 363 ton kapasiteli tanker, saat 08.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen tanker, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Tankere, boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 'Zübeyde Ana' ve 'Kurtarma-9' römorkörü eşlik etti. Geçiş sırasında Çanakkale Boğazı, güvenlik amacıyla Marmara Denizi'nden Ege Denizi yönüne transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Tankerin Marmara Denizi'ne açılmasının ardından, boğazın transit gemi geçişlerine saat 10.30'da yeniden açılacağı belirtildi. Tankerin 25 Nisan'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor. Çanakkale Boğazı, doğal gaz tankerinin geçişi sırasında tek yönlü kapatıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Beyaz Saray doktoru, Trump’ın beyin yakan ’koronavirüs’ önerisi karşısında dondu kaldı Haberler
Beyaz Saray doktoru, Trump'ın beyin yakan "koronavirüs" önerisi karşısında dondu kaldı
’Kuzey Kore lideri Kim öldü’ iddiaları ayyuka çıkınca Çin’den hamle geldi Haberler
"Kuzey Kore lideri Kim öldü" iddiaları ayyuka çıkınca Çin'den hamle geldi
Ünlü vaizin Ramazan ekranlarında neden yer almadığı ortaya çıktı Haberler
Ünlü vaizin Ramazan ekranlarında neden yer almadığı ortaya çıktı
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
Canlı yayında kaza! Sunucunun sevgilisi çıplak halde yakalandı Haberler
Canlı yayında kaza! Sunucunun sevgilisi çıplak halde yakalandı
92 yaşında koronavirüsü yenen nine hayatını kaybetti Haberler
92 yaşında koronavirüsü yenen nine hayatını kaybetti
Hükümet bazı kararları gözden geçiriyor! 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni gelebilir Haberler
Hükümet bazı kararları gözden geçiriyor! 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni gelebilir
Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde Haberler
Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde
Haberler››Güncel››Çanakkale Boğazı, doğal gaz tankerinin geçişi sırasında tek yönlü kapatıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:48: Kırklareli'nde ihtiyaç sahiplerine iftar yemekleri evlere servis ediliyor - Haber 11:48: Vefa Grubu'nda çalışanların çocuklarına Vali Şentürk'ten hediye - Haber 11:47: Boş eve girerek mahsur kalan karga kurtarıldı - Haber 11:46: Büyükşehir'den tarım işçilerine destek - Haber 11:45: Halkbank'ın destek paketi Kovid-19 sürecinde esnafın yüzünü güldürüyor - Haber 11:07: PKK'nın Diyarbakır'da şehit ettiği işçinin, kızını terör örgütünden kurtardığı ortaya çıktı - Haber 08:15: Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı - Ekonomi 08:50: Instagram'da görümcesini silen Fahriye Evcen sessizliğini bozdu: Aramızda sorun yok - Magazin 19:10: Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi - Haber 19:04: Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi - Haber 18:18: Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi - Haber