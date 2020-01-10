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Çanakkale boğazı'nda balıkçı teknesi, feribota çarptı

Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesi, feribota çarptıÇanakkale Boğazı'nda Gelibolu-Çardak seferinin yapıldığı 'NG' isimli feribota, Gelibolu iskelesi önlerinde, 'Kestanelik' isimli balıkçı teknesi çarptı.

10.01.2020 10:25 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:26
Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesi, feribota çarptı
Çanakkale Boğazı'nda Gelibolu- seferinin yapıldığı 'NG' isimli feribota, Gelibolu iskelesi önlerinde, 'Kestanelik' isimli balıkçı teknesi çarptı. Kazada yaralanan olmazken, denize feribottan mazot sızıntısı meydana geldi.
Çardak'tan bu sabah araç ve yolcular ile Gelibolu seferine başlanan, 44 metre uzunluğundaki 'NG' isimli feribota, saat 07.30 sıralarında, kaptanın uyuduğu iddia edilen, 26 metre uzunluğundaki 'Kestanelik' isimli balıkçı teknesi, iskele kıç omuzluğundan çarptı. Kazada, yaralanan olmazken, balıkçı teknesinin baş kısmında hasar oluştu. Çarpmaya bağlı olarak feribotun mazot deposu delindi. Gelibolu iskelesine hızla yanaştırılan feribottan yolcu ve araçlar, tahliye edilirken, mazot sızıntısı meydana geldi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KEGM-9 (Hızlı Tahlisiye Botu) ile çevre kirliliğinin önlenmesi için yakıt sızan bölge, su üstü bariyerle çevrildi.
Çanakkale boğazı'nda balıkçı teknesi, feribota çarptı

Çanakkale Boğazı, Gelibolu, Çardak, Güncel

Kaynak: DHA


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