Haberler » Güncel » Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesi yolcu feribotuna çarptı (2) - ÇANAKKALE - Haber

Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesi yolcu feribotuna çarptı (2) - ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı'nın Gelibolu önlerinde balıkçı teknesi yolcu feribotuna çarptı.

10.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:06
Çanakkale Boğazı'nın önlerinde balıkçı teknesi yolcu feribotuna çarptı.
Alınan bilgiye göre, 07.30'da Çardak-Gelibolu seferini yapan 44 metrelik "NG" isimli feribota sol arka bölümünden Gelibolu İskelesi önlerinde 26 metre uzunluğundaki "Kestanelik" isimli balıkçı teknesi çarptı.
Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle feribottan denize mazot sızdığı fark edildi. Bunun üzerine iskeleye yanaştırılan feribottaki araç ve yolcular tahliye edildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu tarafından geminin etrafındaki sızıntının yayılmaması için su üstü bariyeri çevrildi.
Öte yandan, kazanın, balıkçı teknesi kaptanının seyir esnasında uyuması nedeniyle meydana geldiği iddia edildi.
Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesi yolcu feribotuna çarptı (2) - ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı, Gelibolu, Çardak, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:13  Spor gaziantep fk başkanı mehmet büyükekşi amacımız ligde hatrı sayılır bir kulüp olmak - Haber
12:13  Sokak köpekleri için Mamamatik yaptılar - Haber
12:12  KİLYOS'TA BATAN BALIKÇI TEKNESİNİN PARÇALARI ÇIKARILIYOR - Haber
12:10  Yaşlı evinde yeni yıl heyecanı - Haber
12:08  Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: "İş ile aile yaşamının uyumlu hale getirilmesinde büyük bir... - Haber
10:36  "Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı - Haber
10:29  Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği - Haber
10:20  Drift yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira ceza kesildi - Haber
08:22  Son dakika: Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 balıkçı aranıyor - Haber
08:19  Şaka olsun diye yeğeniyle ölüm videosu çekti, şaka videosundaki gibi can verdi - Haber
10.01.2020 12:15:14