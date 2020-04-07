Çanakkale Boğazı'nda fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
Çanakkale'de etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle boğaz hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.
07.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:30
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşıyan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Çanakkale- Kilitbahir , Kilitbahir-Çanakkale ile Lapseki-Gelibolu ve Gelibolu-Lapseki arasındaki seferler geçici olarak durduruldu.
Planlı diğer seferlerde ise aksama bulunmuyor.
Kaynak: AA
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