Çanakkale boğazı'nda iki gemi çatıştı

ÇANAKKALE Boğazı'na Gelibolu 'dan giriş yapan bir gemi ile boğaz çıkışı yapan başka bir gemi çatıştı. Her ikisi de boş olan gemilerde, sürtüşme nedeniyle hafif hasar meydana gelirken, can kaybı ya da bölgede kirlilik oluşmadığı öğrenildi.

Gelibolu'dan Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Panama bayraklı 291 metre uzunluğundaki 'ESL DOLPHIN' adlı gemiyle, boğaz çıkışı yapmaya hazırlanan Marshal Adaları bayraklı 189 metre uzunluğundaki 'FREE STAGE' adlı iki gemi, saat 02.10'da henüz bilinmeyen bir nedenle çatıştı. Kaza sonrası gemilerde hafif hasar oluşurken, can kaybı veya bölgede kirlilik oluşmadığı öğrenildi.

Gemilerin kaptanlarının durumu telsiz ile Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-10 ve Kurtarma-6 römorkörleri ile KIYEM-9 hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Zonguldak'ın Eren Limanı'ndan Cebeli Tarık'a boş olarak giden 'ESL DOLPHIN' adlı gemi ile Sudi Arabistan'ın King Abdullah Limanı'ndan Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'na boş olarak seyreden 'FREE STAGE' adlı gemiler, kılavuz kaptan alarak, idari işlemler yapılmak üzere Şevketiye Demir Yeri'ne demirletildi.

Çanakkale Liman Başkanlığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı.