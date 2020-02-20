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Çanakkale Boğazı'nda makine dairesinde yangın çıkan gemi önce sürüklendi, sonra demir attı - 2...

ÇANAKKALE Boğazı'nın Gelibolu önlerinde makine dairesinde yangın çıkan 130 metre uzunluğunda arpa yüklü Palau bayraklı V.Hak isimli geminin kaptanı, hemen makineleri stop etti.

20.02.2020 10:07 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:07Çanakkale Boğazı'nda makine dairesinde yangın çıkan gemi önce sürüklendi, sonra demir attı - 2...

ÇANAKKALE Boğazı'nın önlerinde makine dairesinde yangın çıkan 130 metre uzunluğunda arpa yüklü Palau bayraklı V.Hak isimli geminin kaptanı, hemen makineleri stop etti. Gemi sürüklenmeye başladı. Kaptanın durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetlerine bildirmesi üzerine bölgeye Kurtarma-10 römorkörü sevk edildi. Ancak kaptan yardım talebinde bulunmadı. Kaptan saat 09.41'de gemiyi boğazın orta hattında Dalyan mevkii açıklarında demirledi. Gemideki yangını söndürmek için gemi personeli tarafından çalışma yürütülüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Orhan AKTUĞ/ÇANAKKALE, -



Çanakkale Boğazı, Gelibolu, Güncel

Kaynak: DHA

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