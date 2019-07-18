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Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan feribotta yangın çıktı (1)

Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan feribotun makine dairesinde yangın çıktı.

18.07.2019 18:27
Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan feribotun makine dairesinde yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Çanakkale'den Eceabat'a sefer yapan "Karahasan 2" isimli feribotun makine dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Gemi mürettebatının durumu fark etmesi üzerine personel yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Bu sırada durum Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne telsizle bildirildi.
Feribotun bulunduğu yere Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yangının söndürülmeye çalışıldığı ve Eceabat İskelesine yakın olan feribottaki yolcuların tahliyesine başlanılacağı öğrenildi. Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan feribotta yangın çıktı (1)
Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel

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