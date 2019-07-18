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Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan feribotta korkutan yangın

Çanakkale'den içerisinde çok sayıda araç ve yolcu ile hareket eden Karahasan-2 isimli feribot, Eceabat İskelesi'ne yanaşmaya çalıştığı sırada makine dairesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle feribotun makineleri durunca iskeleye yanaşamadı. Feribot bir süre sonra iskele yakınında karaya oturdu.

18.07.2019 18:38

Çanakkale'den içerisinde çok sayıda araç ve yolcu ile hareket eden Karahasan-2 isimli feribot, Eceabat İskelesi'ne yanaşmaya çalıştığı sırada makine dairesinde yangın çıktı.

Yangın nedeniyle feribotun makineleri durunca iskeleye yanaşamadı. Feribot bir süre sonra iskele yakınında karaya oturdu.

YOLCULAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Bölgeye sevk edilen Eceabat Belediyesi'ne ait itfaiye aracının hortumu, feribota uzatılarak yangına müdahale edilmeye başlandı. Yangın makine dairesinde çıktığı için alev görülmezken, sancak tarafındaki bacadan dumanlar yükseldiği görüldü.

ÇOK SAYIDA EKİP YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Kısa süreli panik yaşayan yolcular, Sahil Güvenlik botu ve balıkçı tekneleriyle tahliye edildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma römorkörleri de söndürme çalışmaları için bölgeye sevk edildi.

Öte yandan feribottaki yangının makine dairesinde meydana gelen arızanın ardından çıktığı öne sürüldü.

Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan feribotta korkutan yangın
Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel

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