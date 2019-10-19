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Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

19.10.2019 09:48Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Bölgede gece yarısından itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın saat 02.45'te çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtilirken, arabalı feribot seferleri kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Çanakkale Boğazı, Güncel

Kaynak: AA

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