08.07.2019 20:13
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Çanakkale Boğazı'ndan çıkan çöpler şaşırttı

Çanakkale'nin Eceabat Balıkçı Barınağı'nda deniz dip temizliği yapıldı.

Çanakkale'nin Eceabat Balıkçı Barınağı'nda deniz dip temizliği yapıldı.
Eceabat Su Ürünleri Kooperatifi ile İlçe Belediyesince yapılan çalışmada, Çanakkale Boğazı'nın bir bölümünden çıkarılan atıklar görenleri şaşırttı.
Dalgıçlar tarafından barınakta yapılan dip temizliğinde çıkarılan çeşitli plastik ve cam atıklar, bir süre rıhtımda sergilendi. Atıklar daha sonra çöp araçlarına yüklendi.
Kooperatif Başkanı Ali Şehin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm uyarılara rağmen denizlerin kirletilmesine devam edildiğini söyledi.
Denizden adeta "çöp dağı" çıkardıklarını anlatan Şehin, şöyle konuştu:
"Amacımız her gün temizlik yapmak değil denize herhangi bir şey atılmamasını sağlamak, gelecek nesillere temiz ve güzel bir deniz bırakmak. Uyarı levhaları ve kamera sistemleriyle, balıkçı barınağımızı temiz tutmak için elimizden geleni yapacağız. Denizlerde temizlik çalışmalarını belirli periyotlarla gerçekleştireceğiz." Çanakkale Boğazı'ndan çıkan çöpler şaşırttı
Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Eceabat, Güncel

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