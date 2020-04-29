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Çanakkale Boğazı'ndan geçen bir tankerde makine arızası

Çanakkale Boğazı'ndan geçen bir akaryakıt tankerinde makine arızası meydana geldi.

29.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 29.04.2020 10:12
Çanakkale Boğazı'ndan geçen bir akaryakıt tankerinde makine arızası meydana geldi.
Yunanistan'dan Kocaeli'nin Derince Limanı'na giden Malta bayraklı 88 metre boyundaki "Loutro" isimli tankerin makineleri boğazı geçtiği sırada arızalandı.
Gemi kaptanı durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Bunun üzerine bölgeden geçecek diğer gemilerin kaptanlarına dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.
Ayrıca, Loutro'nun bulunduğu bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-6"ve "Türkeli" römorkörleri gönderildi.
Yardım talebinde bulunmayan gemi kaptanının arızayı kendi imkanlarıyla gidermeye çalıştığı öğrenildi. Çanakkale Boğazı’ndan geçen bir tankerde makine arızası

Kaynak: AA

Etiketler: Çanakkale Boğazı, Güncel, Haber

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