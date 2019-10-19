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Çanakkale Boğazı sis sebebiyle çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı sis sebebiyle çift yönlü gemi trafiğine kapatıldıÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis sebebiyle boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

19.10.2019 09:35
Çanakkale Boğazı sis sebebiyle çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı
ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis sebebiyle boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.
Çanakkale Boğazı'nda yaşanan sis sebebiyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Görüş mesafesinin düşmesi deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğaz trafiğini saat 02.15 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Ayrıca telsizle gemi kaptanları bilgilendirildi. Boğaza giremeyen gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.
Çanakkale Boğazı sis sebebiyle çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, Genel

Kaynak: İHA

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