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Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı - ÇANAKKALE

Çanakkale'de yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı, bazı vapur seferleri de durduruldu.

07.01.2020 10:17 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:19
'de yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı, bazı vapur seferleri de durduruldu.
Kent merkezinde dünden bu yana etkili fırtına, sabah yoğun kar yağışıyla etkisini artırdı.
Görüş mesafesinin azalması nedeniyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Boğaz ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada ise Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat hatlarında verilen hizmetin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.
Ayrıca, dün iptal edilen Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur seferleri bugün de yapılamayacak.
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı - ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel

Kaynak: AA


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