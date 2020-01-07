Haberler » Güncel » Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı - Haber

Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale'de etkili olan poyraz fırtınası ve kar yağışı sebebiyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

07.01.2020 11:35 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:39 Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
'de etkili olan poyraz fırtınası ve kar yağışı sebebiyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale'de dünden bu yana etkili olan poyraz fırtınası ve kar yağışı deniz ulaşımını sekteye uğrattı. Çanakkale Boğazı'nda görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle transit gemi geçişleri durduruldu. Çanakkale-Kilitbahir hattındaki seferlere de ara verilirken, Çanakkale-Eceabat hattında da durdurulan seferler saat 09.30 itibariyle yeniden başladı. Öte yandan Bozcaada ve Gökçeada'ya 2 gündür sefer yapılamıyor. - ÇANAKKALE

Poyraz Fırtınası, Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:34   Süleymani'nin Kirman kentindeki cenaze töreninde yaşanan izdihamda 35 kişinin hayatını kaybettiği,... - Haber
12:33   BEYOĞLU'NDA METRUK BİNADA ÇÖKME (1) - Haber
12:33   SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞI KURTARMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR -1 - Haber
12:28   Adana'da sağanak yolları göle çevirdi - Haber
12:28   Sivrihisar rekora hazırlanıyor - Haber
11:50   Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı - Haber
11:15   Pistten çıkan uçaktaki yolcuların panik anları kameraya yansıdı - Haber
10:57   Temel Karamollaoğlu: Yerli otomobili neden elektrikli yaptınız? Benzinli yapmak daha kolay - Haber
10:23   İstanbul Valiliği: Pistten çıkan uçakta can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir - Haber
10:10   Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur kaldı - Haber
7.01.2020 12:39:52