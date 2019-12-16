Haberler » Güncel » Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı - Haber

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

16.12.2019 10:30 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:30Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Bölgede gece yarısından itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine yol açtı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.
Lapseki-Gelibolu hattında feribot seferleri de sis nedeniyle yapılamıyor.

Çanakkale Boğazı, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:27 Çanakkale boğazı, yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı - Haber
11:27 Şırnak 'pençe 3 harekatı'nın sürdüğü ırak'ın kuzeyinde 7 üs bölgesi kuruldu - Haber
11:27 İstanbul'da her sabah aynı manzara... hırsızların yeni hedefi - Haber
11:27 Saç ekiminde merdiven altı tedaviden uzak durun - Haber
11:27 Çay ocaklarına tombala baskını - Haber
10:50 Tarladan ürün aldı, parasını sulama borusuna sıkıştırıp gitti - Haber
10:20 Şırnak'ta 1986 rakımlı bölgede Mehmetçik'i paratonerler koruyor - Haber
10:17 Çıkma parçalar ile sigorta şirketlerini dolandıran çeteyi polis tamirci kılığına girerek yakaladı - Haber
09:58 İstanbul'da Alevi ailelere çirkin saldırı - Haber
09:38 Kaputaj Plajı'nda yağmur sonrası oluşan deniz manzarası vatandaşları hayran bıraktı - Haber
16.12.2019 11:30:44