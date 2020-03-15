ÇANAKKALE Bozcaada'da teknesiyle denize açılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Bozcaada'da teknesiyle denize açılan kişinin cansız bedenine ulaşıldıÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde avlanmak için denize açılan ve kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki Tamer Taşören'in cansız bedenine, Sahil Güvenlik ekiplerince ulaşıldı.
15.03.2020 19:45 | Son Güncelleme: 15.03.2020 19:46
Bozcaada 'da teknesiyle denize açılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde avlanmak için denize açılan ve kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki Tamer Taşören'in cansız bedenine, Sahil Güvenlik ekiplerince ulaşıldı.
Bozcaada ilçesinde Tamer Taşören, dün teknesi ile avlanmak için denize açıldı. Arkadaşları dünden bu yana Tamer Taşören'e ulaşamayınca bu sabah saatlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplere haber verdi. Ekipler, Taşören'i arama çalışmasını sürdürdüğü sırada vatandaşlar ise Çayır Plajı'nda karaya vurmuş bir tekne görüp ihbarda bulundu.
Teknenin karaya vurduğu bölgede Sahil Güvenlik ekipleri ve 2 dalgıç adam çalışma başlattı. Plajın yaklaşık 1 kilometre uzağında kıyıda Tamer Taşören'in cansız bedenine ulaşıldı.
Ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından Taşören'in cenazesi, Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi morguna kaldırıldı.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR
Haber-Kamera: Serkan İLİK/BOZCAADA ( Çanakkale ), (DHA)
ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde avlanmak için denize açılan ve kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki Tamer Taşören'in cansız bedenine, Sahil Güvenlik ekiplerince ulaşıldı.
Bozcaada ilçesinde Tamer Taşören, dün teknesi ile avlanmak için denize açıldı. Arkadaşları dünden bu yana Tamer Taşören'e ulaşamayınca bu sabah saatlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplere haber verdi. Ekipler, Taşören'i arama çalışmasını sürdürdüğü sırada vatandaşlar ise Çayır Plajı'nda karaya vurmuş bir tekne görüp ihbarda bulundu.
Teknenin karaya vurduğu bölgede Sahil Güvenlik ekipleri ve 2 dalgıç adam çalışma başlattı. Plajın yaklaşık 1 kilometre uzağında kıyıda Tamer Taşören'in cansız bedenine ulaşıldı.
Ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından Taşören'in cenazesi, Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi morguna kaldırıldı.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR
Haber-Kamera: Serkan İLİK/BOZCAADA ( Çanakkale ), (DHA)
Kaynak: DHA
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