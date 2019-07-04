04.07.2019 15:23
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ÇANAKKALE Bozcaada yatta çıkan yangını Sahil Güvenlik ekipleri söndürdü

Bozcaada yatta çıkan yangını Sahil Güvenlik ekipleri söndürdüÇanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde, yat limanında bağlı bulunan yatta çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Bozcaada yatta çıkan yangını Sahil Güvenlik ekipleri söndürdü
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde, yat limanında bağlı bulunan yatta çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.
Bozcaada'ya gelen Çeşme Limanı'na kayıtlı Türk bayraklı 'Cape Town' adlı yatın sahibi Barış Kılınç ve beraberindekiler, çarşıya alışverişe gitti. Bir süre sonra yattan dumanlar yükselme başladı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangına Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile vatandaşlar müdahale etti. Yangın tüpleriyle yapılan müdahale ile alevler büyümeden söndürüldü.
Yatın salon ve yatakhane bölümündeki ahşap ve bez malzemelerin zarar gördüğü belirlendi. ÇANAKKALE Bozcaada yatta çıkan yangını Sahil Güvenlik ekipleri söndürdü
Kaynak: DHA
Ege Denizi, Bozcaada, Güncel

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