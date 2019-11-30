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Çanakkale ceviz bahçesini, karga ve sincaplardan yırtıcı kuş sesiyle koruyor

Ceviz bahçesini, karga ve sincaplardan yırtıcı kuş sesiyle koruyorÇanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Gürsel Eskici (35), bahçesindeki cevizleri, kurduğu ses sisteminden atmaca, şahin ve baykuş sesleri çalarak karga ve sincaplardan koruyor.

30.11.2019 12:17 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:21
Ceviz bahçesini, karga ve sincaplardan yırtıcı kuş sesiyle koruyor
'nin ilçesinde Gürsel Eskici (35), bahçesindeki cevizleri, kurduğu ses sisteminden atmaca, şahin ve baykuş sesleri çalarak karga ve sincaplardan koruyor.
Bayramiç ilçesinde Bahçelerarası mevkiinde ceviz bahçesi bulunan Gürsel Eskici, cevizleri karga ve sincaplardan korumak için ilginç bir yönteme başvurdu. Eskici, bahçesindeki bir ceviz ağacının üzerine hoparlör yerleştirdi. Sabahtan akşama bağ evindeki ses sisteminden atmaca, şahin ve baykuş sesi çalarak cevizlerin karga ve sincaplardan zarar görmesini engelledi. Bu yöntemle ürününü koruduğunu belirten Gürsel Eskici, Özellikle karga sürüleri, Karamenderes çayına su içmeye geliyor. Fakat orada biriken kargalar yayınladığım yırtıcı kuşların seslerini duyunca daha fazla bahçeme yaklaşamıyor. Bu sayede hem benim, hem de komşularımın bahçeleri karga ve sincaplardan kurtuldu dedi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Fatih DALDAL BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)
Çanakkale ceviz bahçesini, karga ve sincaplardan yırtıcı kuş sesiyle koruyor

Çanakkale, Bayramiç, Güncel

Kaynak: DHA


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