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Çanakkale'de 1. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat imha edildi

Çanakkale Boğazı'nda 1. Dünya Savaşı'ndan kaldığı tespit edilen mühimmat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS Görev Timi tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.

22.11.2019 17:10 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:14Çanakkale'de 1. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat imha edildi
Çanakkale Boğazı'nda 1. Dünya Savaşı'ndan kaldığı tespit edilen mühimmat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS Görev Timi tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada mühimmatın 1. Dünya Savaşından kalma olduğunun tespit edildiği açıklandı. Kumkale köyü mevkiinde tespit edilen mühimmat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS görev timi tarafından başarılı bir çalışma ile imha edildi. - ÇANAKKALE

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Çanakkale Boğazı, Güncel

Kaynak: İHA

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