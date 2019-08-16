Haberler» Güncel» Haber

Çanakkale'de 1 haftada 450 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'de, jandarma ekiplerince 1 hafta içinde düzenlenen 30 operasyonda, 450 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

16.08.2019 17:14 Çanakkale'de 1 haftada 450 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE'de, jandarma ekiplerince 1 hafta içinde düzenlenen 30 operasyonda, 450 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.
Çanakkale Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 8- 15 Ağustos tarihleri arasında Ayvacık, Biga ve Ezine Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 30 ayrı operasyonda, 388'i Afganistan, 51'i Suriye, 9'u Irak ve 2'si Pakistan uyruklu toplam 450 kaçak göçmen yakaladı. Organizatörler E.O. ve M.T.'nin de gözaltına alındığı operasyonlarda 18 can yeleği ele geçirildi. 2 otomobile el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından 388 Afganistan, 9 Irak ve 2 Pakistan uyruklu olmak üzere 399 kaçak göçmen Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Suriye uyruklu 51 kaçak göçmen ise sayılı Uluslararası Koruma Kanununun 57/4 maddesine göre yaşadıkları illere gönderildi. Organizatörler, E.O. ve M.T. Ayvacık Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.



Çanakkale, Jandarma, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:53   Aydın'daki silahlı kavga
18:52   Bakan Akar ve kuvvet komutanları, Şanlıurfa'da (2)
18:50   Otomobilde kafasına taş isabet eden kadın öldü
18:50   45 göçmeni kamyonet kasasında Fethiye'ye getiren 4 organizatör tutuklandı
18:49   "66. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali" başladı
18:48   Ergene Belediyesi olağanüstü meclis toplantısı yapıldı
18:48   Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu