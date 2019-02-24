Çanakkale'de 1 Metre Boyunda Buz Sarkıtları Oluştu

Çanakkale
'nin Çan ilçesinde yoğun kar yağışının ardından çatılarda 1 metre boyunda buz sarkıtları oluştu.
Çan ilçesinde yoğun kar yağışının ardından çatılarda 1 metre boyunda buz sarkıtları oluştu.
Çan'a bağlı Küçükpaşa köyünde yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklığının -3 dereceye düşmesi ile binaların çatılarında 1 metre boyunda buz sarkıtlarının oluştuğunu söyleyen İbrahim Çubuk
, "3 gün önce hava güneşliydi. Şimdi buz kesiyor. Kar
kalınlığı 20 santime ulaştı. Binaların çatılarında 1 metre buz sarkıtları oluştu" dedi. - ÇANAKKALE
Çubuk, Kar, Çanakkale, Güncel
Kaynak: İHA