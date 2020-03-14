Çanakkale'de 1 milyonluk uyuşturucu operasyonu
Çanakkale'de 1 milyonluk uyuşturucu operasyonu Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda 1 milyon değerindeki uyuşturucu ele geçirildi ve 6 kişi gözaltına alındı.
14.03.2020 17:23 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:25
Çanakkale 'de 1 milyonluk uyuşturucu operasyonu
ÇANAKKALE - Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda 1 milyon değerindeki uyuşturucu ele geçirildi ve 6 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin İstanbul 'dan Çanakkale'ye uyuşturucu madde getirip, piyasa süreceği ihbarını aldı. Şüpheli şahısları İstanbul'da takibe alan ekipler, Çanakkale'ye geldiklerinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, piyasaya sürülmek üzere olan 1 milyon lira değerindeki 3 kilogram metammetafin ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretiyle bağlantısı olduğu öne sürülen S.B., C.J., K.V., D.A., Q.Y. ve A.S. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ÇANAKKALE - Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda 1 milyon değerindeki uyuşturucu ele geçirildi ve 6 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin İstanbul 'dan Çanakkale'ye uyuşturucu madde getirip, piyasa süreceği ihbarını aldı. Şüpheli şahısları İstanbul'da takibe alan ekipler, Çanakkale'ye geldiklerinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, piyasaya sürülmek üzere olan 1 milyon lira değerindeki 3 kilogram metammetafin ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretiyle bağlantısı olduğu öne sürülen S.B., C.J., K.V., D.A., Q.Y. ve A.S. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Çanakkale'de 1 milyonluk uyuşturucu operasyonu
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