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Çanakkale'de 10 günde bin 93 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de yasa dışı insan kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında 10 günde, bin 93 düzensiz göçmen yakalandı.

29.11.2019 14:54 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:54Çanakkale'de 10 günde bin 93 düzensiz göçmen yakalandı
'de yasa dışı insan kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında 10 günde, bin 93 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 18-28 Kasım arasında Çanakkale'nin ve ilçe jandarma komutanlıkları sorumluluk sahalarında yasa dışı insan kaçakçılığıyla ilgili 40 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, bin 64 Afganistan, 12 Suriye, 10 Filistin, 6 Eritre ve 1 İran uyruklu toplam bin 93 düzensiz göçmen yakalandı.
Öte yandan bu kişilerin kullandıkları 4 minibüs, 3 otomobil, bir kamyonet ve bir kamyon ile şişme bot ve bot motorunun yanı sıra 859 can yeleğine de el konuldu.
Bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden C.T, T.S, S.C, Y.C. ve Y.Ş. tutuklandı, diğer 5 şüpheli serbest bırakılırken 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale, Ayvacık, Ezine, Güncel

Kaynak: AA

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