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Çanakkale'de 10 günde bin 93 mülteci yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca mülteci kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 10 gün içinde toplam bin 93 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

29.11.2019 15:38 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:43Çanakkale'de 10 günde bin 93 mülteci yakalandı
İl Komutanlığınca mülteci kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 10 gün içinde toplam bin 93 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

18-28 Kasım tarihleri arasında ve Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde meydana gelen 40 düzensiz göç olayında toplam bin 93 yabancı uyruklu mülteci ve onlara organizatörlük yapan şahıslar yakalandı.

Meydana gelen olayda ayrıca 4 minibüs, 3 otomobil, 1 kamyonet, 1 kamyon, 1 şişme bot, 1 bot motoru ve 859 can yeleği ele geçirildi. Yakalanan bin 81 mülteci işlemlerinin tamamlanması sonrası, Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Yakalanan diğer 12 mülteci hakkında ise 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanununun 57/4 maddesine göre ikamet etmekte olan illerine gönderilmeleri için tebliğ yapıldı.

Adli makamların talimatı gereği; 4 minibüs, 3 otomobil, 1 kamyonet, 1 kamyon, 1 şişme bot, 1 bot motoru ve 859 can yeleği Yediemin Otoparkına götürüldü.

Mültecilere organizatörlük yaptığı iddia edilen C.T., T.S., S.C., Y.C. ve Y.Ş. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, E.G., Y.B., A.E., Ö.A. ve M.K. ise serbest bırakıldı. C.Z. ve F.Ş. isimli şahısların da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Jandarma, Ayvacık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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