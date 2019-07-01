01.07.2019 19:00
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Çanakkale'de 10 yıl aradan sonra yağlı direk yarışması

Çanakkale'de 10 yıl aradan sonra yağlı direk yarışmasıÇANAKKALE - Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 93. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'de 10 yıl aradan sonra yeniden yağlı direk yarışması yapıldı.

Çanakkale 'de 10 yıl aradan sonra yağlı direk yarışması
ÇANAKKALE - Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 93. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'de 10 yıl aradan sonra yeniden yağlı direk yarışması yapıldı.
Çanakkale Liman Başkanlığı tarafından yat limanı mevkiinde düzenlenen organizasyon renkli anlara sahne oldu. Yarışmacılar, yağlı direğin en uç tarafından bulunan Türk bayrağını düşmeden alabilmek için mücadele etti. Vatandaşların ilgiyle izlediği yarışmayı Nedim Evreşe kazandı. Bayrağı yakalayarak para ödülünün sahibi olan Evreşe ve arkadaşları, elde edilen zaferi uzun süre coşkuyla kutladı. Zorlu yarışmayı birincilikle tamamlayan Evreşe, çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Bu bayrağı şehitlerimiz için aldım. Her şey vatan için" ifadelerini kullandı.Çanakkale'de 10 yıl aradan sonra yağlı direk yarışması
Kaynak: İHA
Kabotaj Ve Deniz Bayramı , Denizcilik , Çanakkale , Evreşe , Yerel

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