Çanakkale'de 100 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale
'de yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçme hazırlığındaki 100 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan
ve İran
uyruklu 100 kişi yakalanarak Ayvacık
Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Kaçışı organize ettikleri iddiasıyla, "Çanakkale bölge sorumlusu" olduğu öne sürülen M.K'nin de aralarında olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.
Emniyet Müdürlüğü
, Yunanistan
, Midilli Adası
, Çanakkale
, Güncel
Kaynak: AA