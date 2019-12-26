Haberler » Güncel » Çanakkale'de 100 kaçak göçmen yakalandı - Haber

Çanakkale'de 100 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan 100 kaçak göçmen yakalandı.

26.12.2019 10:39 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:39 Çanakkale'de 100 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin ilçesinde, yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan 100 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bademli köyü Hıyarlık mevkisindeki zeytinlikte saklanan, Afganistan uyruklu 100 kaçak göçmeni yakalandı. Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Midilli Adası, Yunanistan, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:26   Türk Yıldızları'yla tanışan Beytüşşebaplı Zeynep, pilot olmak için destek istiyor - Haber
11:26   Antalya frig vadisi'ne 'vandal' tahribatı - Haber
11:26   İzmir altınları ağaçlık alana gömen kuyumcu soyguncuları yakalandı - Haber
11:26   Van gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı 7 ölü -7 - Haber
11:21   Şehit Ali Yılmaz Caddesi açıldı - Haber
11:06   Güvenlik Korucuları, maaşlarının asgari ücretin altında kalmasını istemiyor - Haber
11:04   Karadeniz'de yağışların azalmasıyla kuraklık alarmı verildi - Haber
10:22   HDP'li belediyenin hayvan barınağında havan mermisi bulundu - Haber
09:49   Boğaz'da geminin çarptığı yalıda restorasyonun yavaş ilerlediği görüldü - Haber
09:08   Yıllardır kar yağmayan Antalya'da doluyu kar zannettiler! Poşete koyup eve götürdüler - Haber
26.12.2019 11:29:58