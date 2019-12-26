Haberler » Güncel » Çanakkale'de 100 kaçak göçmen yakalandı - Haber

Çanakkale'de 100 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 100 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan 100 kaçak göçmen yakalandı.

26.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:05
'de 100 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin ilçesinde, yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan 100 kaçak göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bademli köyü Hıyarlık mevkisindeki zeytinlikte saklanan, Afganistan uyruklu 100 kaçak göçmeni yakalandı. Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'de 100 kaçak göçmen yakalandı

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:50   ABD'nin dünya genelinde 800 üssü var - Haber
13:50   Tokat'ta yolcu otobüsünde 1123 paket kaçak sigara bulundu - Haber
13:50   Bolu Adliyesi'nde 'Seri Muhakeme Bürosu' kuruldu - Haber
13:49   'Ölmek istemiyorum' diyen Zeliha'nın eski eşine elektronik kelepçe - Haber
13:45   Tayland'da 100 bin plastik şişeden dev yılbaşı ağacı - Haber
12:43   15 yaşındaki çırağı, vida numarasını unuttuğu için pantolonunu indirip caraskala astı - Haber
12:40   Bakan Soylu müjdeyi verdi, HDP İl Binası önünde evlat nöbetindeki kadın evladına kavuştu - Haber
12:10   Oğlunu kaybettikten sonra gelen makbuzla bir kez daha yıkıldı - Haber
12:09   Dere taştı, Bartın-Kastamonu yolu ulaşıma kapandı - Haber
11:29   Dilenci kılığına girip ahlaksız teklif alan CNN Türk muhabiri o anları anlattı - Haber
26.12.2019 14:00:35