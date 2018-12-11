Çanakkale'de 100 Mülteci Yakalandı

Çanakkale
'de, yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçme hazırlığında bulunduğu belirlenen 100 mülteci yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yasa dışı göçle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda çeşitli ülkelerin uyruklarına mensup 100 mülteci yakalandı. Operasyonlarda 8 adet kara taşıtı, 15 bin Türk Lirası, bin avro ve 500 Amerikan Doları
, cep telefonu, şişme bot, can yeleği, akaryakıta el konuldu.
Ayrıca operasyonlarda organizatör olduğu iddia edilen 15 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE
Yunanistan,Midilli Adası,Çanakkale
11 Aralık 2018 Salı 09:38