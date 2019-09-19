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Çanakkale'de 102 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 102 düzensiz göçmen yakalandı.

19.09.2019 15:18Çanakkale'de 102 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 102 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege'de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Kadırga Burnu ve Sivrice Burnu mevkisi açıklarında iki ayrı operasyonda Afganistan uyruklu 102 düzensiz göçmeni yakaladı.
Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: AA

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