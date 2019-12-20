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Çanakkale'de 102 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 102 düzensiz göçmen yakalandı.

20.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:48 Çanakkale'de 102 düzensiz göçmen yakalandı
'nin ilçesinde, yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 102 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde yasa dışı göçle mücadele çalışmalarını sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sivrice Burnu açıklarında bazı grupların lastik botla denizde seyir halinde bulunduğunu belirledi.
Bunun üzerine, "SAGET-35" ve "TCSG-905" bot komutanlıklarınca iki operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Afganistan uyruklu 102 düzensiz göçmen yakalandı.
Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen göçmenler işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: AA

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