Haberler » Güncel » Haber

Çanakkale'de 102 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden, Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile gitmek isteyen 102 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

19.09.2019 17:25Çanakkale'de 102 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden, Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile gitmek isteyen 102 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Kuzey Ege'de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik TCSG 702 Gemi Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu ve Sivrice Burnu mevkilerinde Afganistan uyruklu 102 kaçak göçmen yakaladı. TCSG 28 Botu ile Küçükkuyu beldesine getirilen kaçaklara, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


- Ayvacıkçanakkale

Midilli Adası, Yunanistan, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:09 Irak'ta incir hasadı
19:08 Mardin'de avukat çifte saldırıyla ilgili 1 tutuklama
19:06 "İnsanları kapının önüne koyamazsınız"
19:06 Rusya ve Çin, İdlib'de ateşkes ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini talep eden BM...
19:06 TEKNOFEST İstanbul'un üçüncü gün etkinlikleri sona erdi
19:06 Bakan gül, şehit savcı uzun adına bilişim sınıfı açtı
19:06 Bursa'da sağlık çalışanları, diş hekimine yapılan bıçaklı saldırıyı protesto etti