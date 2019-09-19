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Çanakkale'de 102 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 102 kaçak göçmen yakalandıÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden, Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile gitmek isteyen 102 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

19.09.2019 17:29
Çanakkale'de 102 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden, Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile gitmek isteyen 102 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Kuzey Ege'de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik TCSG 702 Gemi Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu ve Sivrice Burnu mevkilerinde Afganistan uyruklu 102 kaçak göçmen yakaladı. TCSG 28 Botu ile Küçükkuyu beldesine getirilen kaçaklara, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'de 102 kaçak göçmen yakalandı

Midilli Adası, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

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