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Çanakkale'de 102 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 102 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı.

10.10.2019 11:26Çanakkale'de 102 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 102 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Koyunevi köyü Sokakağzı mevkii ile Koruoba köyü Eşme mevkiine düzenlediği operasyonlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan ve Irak uyruklu 102 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.



Midilli Adası, Yunanistan, Jandarma, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

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