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Çanakkale'de 102 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden, lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 102 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

20.12.2019 13:01 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:01 Çanakkale'de 102 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin ilçesinden, lastik botla 'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 102 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasadışı geçişlere karşı önlem amacıyla devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik ekipleri, Ahmetçe ve Sivrice Burnu açıklarında, lastik botla kaçak geçiş yapan Afganistan uyruklu 102 kaçak göçmen yakaladı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Midilli Adası, Yunanistan, Ayvacık, Güncel

Kaynak: DHA

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