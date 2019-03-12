Çanakkale'de 104 Yıllık 'Zafer' Coşkusu

Kaynak: DHA

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü kutlamaları ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nü kapsayan 'Zafer Haftası' etkinlikleri başladı. Çimenlik Kalesi içindeki açılış töreninde büyük coşku yaşandı.'Zafer Haftası' açılış töreni, Çanakkale'de 104 yıl önce, 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece Boğaz'a döktüğü mayınlarla Deniz Savaşları'nın kaderini değiştiren Nusret Mayın Gemisi'nin aslına uygun olarak yapılan TCG Nusret'in bağlı bulunduğu Çimenlik Kalesi'nde yapıldı. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, askerler, gaziler, şehit aileleri ve öğrenciler törene katıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı eşliğinde, Türk bayrağı göndere çekildi.Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmak için kürsüye gelen Vali Orhan Tavlı, törene katılanlara, Böylesine anlamlı bir günde, 'Çanakkale destanı'nın yazıldığı, 'Çanakkale ruhu'nun doğduğu bu kutsal topraklarda şanlı tarihimizi zaferlerle kutlamanın ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anmanın manevi onurunu sizlerle birlikte paylaşmaktan gurur duyuyorum diye seslendi.Çanakkale Zaferi, tarih boyunca bağımsızlık, hürriyet ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan asla çekinmeyen Türk milletinin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi, tarihten silinmek istenen bir milletin bütün imkansızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği milli mücadelenin büyük destanıdır diyen Vali Tavlı, şunları kaydettiÇanakkale, bin yıllık tarihimizin her anına damga vuran istiklal ve istikbalimiz konusunda kararlılığımızın iman gücünün çok büyük fedakarlıklarla teyit edildiği yerdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum' sözlerini kullandığı bu zafer, Türk milletinin istiklali uğruna canını bile seve seve feda edebileceğinin büyük kanıtıdır. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına zemin hazırlayan ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin de temellerinin atıldığı bu şanlı zafer, Türk milletinin bağımsızlık yolunda fedakarlığının, inancı uğrunda şehadet kararlılığının kanıtıdır. Aynı zamanda Çanakkale Zaferi, binlerce yıllık şanlı tarihe sahip milletimizin kendi küllerinden yeniden doğuşunun sembolüdür. Çanakkale silah karşısında imanın zaferidir. Vatanını ve hürriyetini canı pahasına korumak isteyen bir milletin karşısında hiçbir gücün duramayacağının dünyaya ilanıdır.Vali Orhan Tavlı'nın konuşmasının ardından halk oyunları ekibi ve mehter takımı gösteri sergiledi. Türk Hava Kurumu'nun motorlu yamaç paraşütçüleri, Türk bayrağı ile Mustafa Kemal Atatürk posterinin yanı sıra, üzerinde 'Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz' yazılı flamalar ile gösteri uçuşu gerçekleştirdi.KUTSAL EMANETLER YOLA ÇIKTIÇimenlik Kalesi'ndeki programın ardından, protokol üyeleri ve katılımcılar, Çanakkale Valiliği önüne kadar 'Halk Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Yürüyüşe katılanlar, ellerindeki Türk bayrakları ile zafer coşkusunu yaşadı. Valilik önünde düzenlenen törende ise Vali Orhan Tavlı, şehitler diyarı Gelibolu Yarımadası'ndan alınan kutsal toprak, zaferin kazanıldığı Çanakkale Boğazı'ndan alınan deniz suyu ve rengini şehitlerin kanından alan Türk bayrağından oluşan kutsal emanetleri bu yıl Ankara'ya götürecek atletler Aşkın Sadi Aşkın ve Nihan Karaman'a teslim etti. Aşkın ve Karaman, kutsal emanetleri Ankara'ya götürmek için 22'nci 'Zafer Koşusu'na başladı. Kutsal emanetler sırasıyla Balıkesir, Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Ankara illerinin sınırlarından geçirilerek, 18 Mart'ta Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilecek.18 Mart Şehitleri Anma Günü ile Çanakkale Deniz Zaferi kutlamaları, hafta boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.